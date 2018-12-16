Женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме в Вологде, еще семь человек пострадали. Об этом сообщило региональное управление МЧС. По информации РЕН ТВ, женщина скончалась в машине скорой помощи.

Женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме в Вологде

Происшествия Происшествия На Украине разбился истребитель Су-27 В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб.

Происшествия Происшествия Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.

Происшествия Происшествия Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае Сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, следовавшего из Агрыза в Красноуфимск, произошёл в Пермском крае.

Происшествия Происшествия В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.

Происшествия Происшествия Членов семьи стрелка из Страсбурга отпустили на свободу Находившиеся под стражей четыре члена семьи устроившего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге Шерифа Шеката были освобождены.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео падения самосвала на территорию аквапарка в Крыму В сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы «Ялта Интурист».

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии По данным ГИБДД, погибли водитель "семерки" и трое пассажиров, находившихся в ВАЗ-2111, среди них - двое детей 2018 года рождения, которые были на руках у матери.

Происшествия Происшествия В Дортмунде при поджоге петард в ТЦ пострадали семь человек В Дортмунде неизвестные подожгли петарды в торговом центре, в результате произошедшей паники семь человек получили лёгкие травмы.

Происшествия Происшествия В Зеленограде на стройке обнаружили снаряд времён войны В Зеленограде во время проведения работ на стройплощадке был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны.

Происшествия Происшествия Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Происшествия Происшествия Дайвер погиб во время погружения под Калининградом

Происшествия Происшествия Крупный пожар на территории зоопарка в британском Честере потушен Зоопарк Честера был создан в 1931 году. Он является одним из крупнейших в Соединенном Королевстве.