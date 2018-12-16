Происшествия

Женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме в Вологде
Известия
17:02

Женщина погибла в результате взрыва газа в жилом доме в Вологде, еще семь человек пострадали. Об этом сообщило региональное управление МЧС. По информации РЕН ТВ, женщина скончалась в машине скорой помощи.
Известия17:02

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