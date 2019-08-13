Футбол
Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матчаRT на русском вчера в 13:53
В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Женщина-судья Суперкубка УЕФА: Между женским и мужским футболом не такая большая разница
Спорт день за днемвчера в 13:06
Ван Дейк — о назначении женщины-судьи: пол не важен, главное — качество работы
Чемпионатвчера в 23:02
Спортсменка, умница и... арбитр УЕФА: кто будет судить матч за Суперкубок «Ливерпуль» — «Челси»
Евро-футбол.рувчера в 14:46
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Альпинист из Иркутска Сергей Войличенко погиб в Киргизии при восхождении на пик Победы.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Общество
Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка
Четвертая волна паводка из-за тайфунов "Лекима" и "Крос" ожидается в Хабаровском крае на Амуре, уровень которого у краевой столицы может подняться до 680 сантиметров, сообщил на совещании в среду руководитель Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Обновлено вчера в 21:22
Единоборства
Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне
Сообщается, что эта схватка возглавит турнир UFC on ESPN 7, который 7 декабря в Вашингтоне.
Обновлено в 03:03
Здоровье
В России увеличилось количество умерших от рака
В отличие от смертей от онкозаболеваний количество летальных исходов от сердечно-сосудистых патологий сократилось на 0,7%. В общей сложности с начала года в России умерли 918 503 человека.
Обновлено в 02:25
Политика
Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой
Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:09
Культура
Гоблин переведет и озвучит фильмы для «Ростелекома»
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для «преследуемых» россиян.
Обновлено вчера в 16:16
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд
«Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.
Обновлено в 02:01
Интернет
В Facebook прослушивали аудиосообщения пользователей
Речь идет о Facebook Messenger, куда пользователи диктовали свои сообщения. Именно их и расшифровывали подрядчики соцсети.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Россия укрепляется в Персидском заливе
Деятельность России в Персидском заливе не ограничивается дипломатией и внесением разумных предложений по коллективной безопасности.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью
В свою очередь, Буеверов отметил, что сочетание меда и алкоголя опасно для здоровья.
Обновлено вчера в 20:22
Игры
THQ Nordic купила авторов Darksiders III, а Volition работает над новой Saints Row
Обновлено в 02:33
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено вчера в 08:34
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни
Поэт и музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи, об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 18:26