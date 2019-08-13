Футбол

Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матчаRT на русском вчера в 13:53

Ливерпуль — Челси
сегодня
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».
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Женщина-рефери, которая будет судить матч за Суперкубок УЕФА, не боится принять неверное решение в игре

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Женщина-рефери, которая будет судить матч за Суперкубок УЕФА, не боится принять неверное решение в игре

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Спортсменка, умница и... арбитр УЕФА: кто будет судить матч за Суперкубок «Ливерпуль» — «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 14:46

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Российская газетавчера в 11:48
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
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В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

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«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
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Оверим и Харрис возглавят турнир UFC в Вашингтоне

Сообщается, что эта схватка возглавит турнир UFC on ESPN 7, который 7 декабря в Вашингтоне.
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В отличие от смертей от онкозаболеваний количество летальных исходов от сердечно-сосудистых патологий сократилось на 0,7%. В общей сложности с начала года в России умерли 918 503 человека.
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Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

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Названы наиболее востребованные в России профессии

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