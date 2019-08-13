Футбол

Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матчаRT на русском 13:53

Ливерпуль — Челси
завтра
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».
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Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матча

RT на русском13:53

Женщина-судья Суперкубка УЕФА: Между женским и мужским футболом не такая большая разница

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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