Футбол
Женщина — арбитр Суперкубка УЕФА поделилась ожиданиями от матчаRT на русском 13:53
В апреле Фраппар стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции. Матч Суперкубка УЕФА состоится 14 августа в Стамбуле. В нём сыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».
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Женщина-судья Суперкубка УЕФА: Между женским и мужским футболом не такая большая разница
Спорт день за днем13:06
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
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В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
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Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста
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Зять президента Турции представил летающий автомобиль Cezeri
Автолет Cezeri создан специалистами Турецкого оборонного предприятия Bayker Makina, главой которого является зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сельчук Байрактар.
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Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
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Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
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В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Футбол
Роналду назвал свое главное преимущество перед Месси
«Месси — отличный игрок, которого запомнят не только благодаря пяти «Золотым мячам», которые он получил, но и за то, что он, как и я, прогрессирует с каждым годом», — сказал форвард «Ювентуса».
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Белый дом нашел повод не продлевать СНВ-3
«Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок», – передает его слова ТАСС.
Обновлено в 13:49
Общество
Реконструкцию ансамбля Соловецкого монастыря завершат к 2035 году
Основной комплекс реставрационных работ на Соловецком архипелаге планируется завершить к 2035 году.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Футбол
Рибери хочет зарабатывать 8 млн евро в год
По информации Futbol Arena, французский футболист рассчитывает на двухлетний контракт с годовым окладом в 8 миллионов евро.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Эндокринолог назвала причины детского ожирения
Главный внештатный эндокринолог Ульяновской области Светлана Усова заявила, что проблема детского ожирения охватывает всю страну и обусловлена неправильным питанием детей и гиподинамией.
Обновлено в 13:58
Общество
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Хоккей
Челябинский «Трактор» завоевал кубок губернатора
Стоит отметить, что ранее «Трактор» дважды побеждал на Кубке губернатора Челябинской области – в 2013 и 2016 годах.
Обновлено в 13:23
Общество
МВД изменит процедуру проверки ОСАГО
МВД сделает процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах проще.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Наука
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака
Кетодиета и прочие наборы пищи с небольшой долей углеводов не только помогают людям избавиться от лишних килограммов и стабилизировать метаболизм, но и замедляют развитие многих видов рака и уменьшают вероятность болезни.
Обновлено в 11:49
Футбол
Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамы
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о назначении Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА против лондонского "Челси", передает ТАСС.
Обновлено в 13:55
Политика
Россия защитит в суде права на воду из Днепра для Крыма
Россия имеет право использовать воду из Днепра для снабжения крымчан, в противном случае она может остоять свое право в суде.
Обновлено в 11:42
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша
Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.
Обновлено вчера в 19:22