Футбол

Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФАMetaratings 06:30

Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Помимо этого, француженка была задействована в матчах Лиги 1, где теперь будет работать на постоянной основе.
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