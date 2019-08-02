Футбол

Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФАMetaratings 06:30

Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Помимо этого, француженка была задействована в матчах Лиги 1, где теперь будет работать на постоянной основе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суперкубок УЕФА впервые обслужит женщина-судья: кто такая Стефани Фраппар

Чемпионат16:15

Сенатор РФ приветствует историческое назначение женщины на Суперкубок УЕФА

РИА Новости14:14

Пустовойтова: «Если Фраппар сдает мужские нормативы, то ей по силам судить матч за Суперкубок УЕФА»

Sport24.ru07:34

Впервые финал еврокубка будет судить женщина. Кто она?

Спорт-Экспресс10:00

Женщина-арбитр рассудит Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси»

Sport.ru07:14

Француженка Стефани Фраппар назначена судьей на матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси»

Sports.ru06:04

Пустовойтова: назначение женщины-арбитра на Суперкубок УЕФА является серьезным шагом

ТАСС07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Происшествия

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
Обновлено в 17:19
Политика

Стало известно, какие санкции Трамп решил ввести против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ со списком санкций, которые могут ввести против России в связи с "делом Скрипалей".
Обновлено в 13:25
Происшествия

Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик

Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено в 18:20
Политика

Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие

Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада

Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.
Обновлено в 15:48
Политика

В МИД РФ заявили о прекращении действия ДРСМД

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — отметили в МИД.
Обновлено в 07:29
Автоспорт

Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й

Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал о вырезанной сцене

48-летний сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль» от HBO, рассказал о сцене, которую пришлось вырезать из итоговой версии картины.
Обновлено в 14:56
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

В Йемене совершено нападение на военную базу

В результате нападения боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в Йемене погибли 19 военнослужащих, об этом 2 августа сообщает Al Arabia.
Обновлено в 04:45
Общество

Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь

В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Космос

Небо над северным полушарием изменило цвет из-за пожаров в Сибири

Обновлено в 11:24
Здоровье

Карельские врачи почти 9 часов спасали жизнь мужчине с разрывом аорты

1 августа вертолет санавиации доставил из Костомукши в Петрозаводск 48-летнего мужчину, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты, сообщает Минздрав Карелии.
Обновлено в 09:23
Общество

Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача

Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Гаджеты

Раскрыты европейские цены на Samsung Galaxy Note10 и Note10+

За 5 дней до официальной премьеры линейки смартфонов Samsung Galaxy Note10 в Сети появилась информация, касающаяся стоимость аппаратов на европейском рынке.
Обновлено в 12:35
Музыка

Кэти Перри выплатит почти $3 млн за плагиат

Федеральный суд присяжных в США обязал Кэти Перри заплатить рэперу Маркусу Грею (Flame) 2,78 миллиона долларов.
Обновлено в 00:59
Политика

Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:40
Футбол

«Ростов» наказали за драку ОМОНа и фанатов «Спартака»

Обновлено в 09:42
Общество

Путин подписал закон о повышении детских пособий

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Общество

Больше века понадобится на восстановление сгоревших в Сибири лесов

Обновлено в 07:00
Энергетика

Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции

Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Космос

Меняющий в полете свою форму объект сняли на видео над Кембриджем

Обновлено в 12:00
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 16:51
Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное