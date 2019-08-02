Футбол
Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФАMetaratings 06:30
Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов. Помимо этого, француженка была задействована в матчах Лиги 1, где теперь будет работать на постоянной основе.
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Экономика
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О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
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