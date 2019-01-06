Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престолаРИА Новости07:27
В 2016 году Мухаммада V избрали королем Малайзии на пятилетний срок. В конце ноября 2018 года стало известно, что монарх в подмосковной Барвихе женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" Оксане Воеводиной.
РИА Новости07:27
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В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США
Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.
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Обновлено в 07:41
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Спорт
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Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
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