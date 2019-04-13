Футбол

Женезьо покинет пост тренера «Лиона» по окончании сезонаSports.ru 08:35

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо покинет свой пост по окончании сезона. 52-летний специалист уже сообщил о своем уходе футболистам, утверждает L’Équipe. Сегодня Женезьо даст пресс-конференцию, на которой объявит о решении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Наставник «Лиона» объявил об уходе из команды по окончании сезона

Советский спорт10:31

Брюно Женезьо объявил игрокам «Лиона» о своем уходе в конце сезона

Спорт-Экспресс08:51

Женезио покинет «Лион» в конце сезона

Soccer.ru11:03

Женезио покинет «Лион» по окончании сезона

Матч ТВ09:44

Женезио: в следующем сезоне не буду возглавлять «Лион»

Чемпионат09:06

Главный тренер «Лиона» Женезио покинет клуб по окончании сезона

Sport24.ru10:18

Женезьо покинет пост тренера «Лиона» по окончании сезона

Sports.ru08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Давно мы их не видели! Рианна на свидании с бойфрендом

Обновлено в 08:17
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров

Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Футбол

ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»

Обновлено в 07:27
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Общество

Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров

Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Корабли ЧФ провели маневры в море на фоне учений НАТО

Российские военные корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время учений Военно-морских сил НАТО.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес

Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Авто

Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Китайский автогигант Geely, инвестировавший в Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда электромобилей Geometry.
Обновлено вчера в 04:16
Армия и оружие

Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными

Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.
Обновлено в 07:36
Спорт

Гимнастка Пасека завоевала золото в опорном прыжке на ЧЕ в Польше

Обновлено в 09:06
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Спорт

Бестемьянова: Туктамышева на командном чемпионате мира потрясла всех

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева после непопадания в состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме приняла самое верное решение – ни на кого не злиться и тренироваться дальше, на командном мировом первенстве в Фукуоке спортсменка потрясла всех своим выступлением, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
Обновлено в 10:29
Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное