Футбол

Женезио покинет пост наставника «Лиона» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:23

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио заявил, что покинет свой по окончании нынешнего сезона.
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Женезио покинет «Лион» по окончании сезона

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Главный тренер «Лиона» Женезио покинет клуб по окончании сезона

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