Футбол
Женезио покинет пост наставника «Лиона» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру 09:23
Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио заявил, что покинет свой по окончании нынешнего сезона.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:52, Ашберн
Музыка
Юный ростовчанин стал финалистом шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 18:38
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Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
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Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Общество
Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака
Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено в 16:46
Политика
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Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты
Бенчмарк выявил «убийцу» смартфона Redmi Note 7
Специалисты считают, что основным преимуществом гаджета является его камера, что и позволило обойти по баллам Redmi Note 7.
Обновлено в 18:52
Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС.
Обновлено в 11:58
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У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено в 18:17
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
СМИ: запуск спутника «Благовест» с Байконура отложили до июля
Как стало известно агентству РИА Новости, запуск военного спутника "Благовест" с Байконура отложили до июля.
Обновлено в 20:25
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам
Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Наука
Способность поднимать тяжести может продлить жизнь
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Политика
Министр юстиции Германии назвала Россию долговременным партнером
В поддержку укрепления долгосрочных отношений с Россией высказалась в интервью телеканалу RT (немецкая версия) министр юстиции Германии и основной кандидат от партии СДПГ на выборах в Европарламент Катарина Барли.
Обновлено в 07:16
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Ливан обвинил Израиль во вторжении в воздушное пространство
Власти Ливана заявили, что Израиль нарушил воздушное и морское пространство страны, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал детские фотографии герцогини
Дядя герцогини Меган Маркл показал ее детские фотографии, чтобы противопоставить их травле со стороны родственников Маркл по отцу.
Обновлено в 20:19
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31