Футбол

Женезио покинет пост наставника «Лиона» по окончании сезонаЕвро-футбол.ру вчера в 09:23

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезио заявил, что покинет свой по окончании нынешнего сезона.
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Наставник «Лиона» объявил об уходе из команды по окончании сезона

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Главный тренер «Лиона» Женезио покинет клуб по окончании сезона

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Брюно Женезьо объявил игрокам «Лиона» о своем уходе в конце сезона

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Женезио покинет «Лион» по окончании сезона

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Женезио: в следующем сезоне не буду возглавлять «Лион»

Чемпионатвчера в 09:06

Женезио покинет «Лион» в конце сезона

Soccer.ruвчера в 11:03
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Футбол

Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота

Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56
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Порье вызвал Нурмагомедова на бой

Американец Дастин Порье, завоевавший титул временного чемпиона UFC в лёгком весе, бросил вызов действующему чемпиону организации, россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Обновлено в 01:44
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Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини Украины» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 21:59
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Стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии

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В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
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В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
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Определилась победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Победительницей конкурса "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области, говорится на сайте мероприятия.
Обновлено в 02:29
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Религия

Армянская апостольская церковь празднует Вербное воскресенье

Армянская апостольская церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, или или Цахказард, что в переводе с армянского означает "Украшенный цветами".
Обновлено вчера в 18:10
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Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Авто

Новый Mercedes GLS: появились первые рендеры от независимых художников

В Сети опубликовали первые рендерные изображения Mercedes GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:36
Общество

Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Экономика

От сети АЗС до недвижимости в Испании: как живут депутаты ГД от Кубани

По имеющейся в собственности недвижимости супруга Напсо существенно опережает и супруга, и его коллег от региона: она владеет земельным участков, двумя объектами незавершенного строительства, несколькими автозаправочными станциями и газотопливными хранилищами, гаражным боксом, а также более чем десятком нежилых помещений.
Обновлено вчера в 14:36
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

МИД Японии: Китаю следует ужесточить контроль за санкциями против КНДР

Ужесточить контроль за соблюдением санкций против КНДР и предотвратить перегрузку товаров с одних кораблей на другие в Восточно-Китайском море призвал власти Китая японский министр иностранных дел Таро Коно 14 апреля в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:08
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено 12 апреля в 12:34
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Технологии

Роскомнадзор предупредил о вирусах при просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 09:50
Спорт

Фигуристка Туктамышева описала свою победу одним словом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 20:33
Интернет

В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами

Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей.
Обновлено вчера в 23:25
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Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Обновлено вчера в 18:39
Авто

Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак

В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
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Visa увеличила лимит платежа по картам без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила с 1 тыс. до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода.
Обновлено вчера в 05:03
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году.
Обновлено вчера в 22:26
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Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор объяснил, как выбирать качественные консервы из рыбы или рыбной продукции.
Обновлено в 02:40
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Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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В Троицке семилетний мальчик скончался от ожогов 70% тела

Ребенок получил ожоги 70% тела и ожог дыхательных путей, играя с друзьями на свалке.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол

Севилья — Бетис 3:2

Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса».
Обновлено вчера в 16:36
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