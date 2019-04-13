Женезио покинет «Лион» по окончании сезонаМатч ТВ 09:44

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.

Гаджеты 4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.

Происшествия Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

Политика Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.

Гаджеты Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm ради 5G-модемов Как стало известно, Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm и выбрать именно ее в качестве поставщика модулей 5G, но при условии, что последняя назначит адекватную цену за них.

Экономика Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.

Экономика Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.

Происшествия В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Спорт Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия СК проводит проверку после травмирования школьника на западе Москвы Московское управление СК проводит доследственную проверку по факту травмирования 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наука Создана эффективная вакцина против рака Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.

Происшествия В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Экономика Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Футбол Смолов и Фарфан выйдут в старте «Локомотива» на игру с «Ахматом» Тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Происшествия Опубликовано новое видео с места спецоперации в Тюмени Национальный антитеррористический комитет (НАК) распространил новые кадры с места проведения спецоперации в Тюмени, где были нейтрализованы два боевика террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Политика Лавров заявил о провале «блицкрига» США в Венесуэле США готовы "топить" и "прижимать" другие страны ради сохранения своей исключительности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.

Авто Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.