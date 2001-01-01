Футбол

Женезио покинет «Лион» по окончании сезонаМатч ТВ 09:44

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.
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Брюно Женезьо объявил игрокам «Лиона» о своем уходе в конце сезона

Спорт-Экспресс08:51

Женезио покинет «Лион» по окончании сезона

Матч ТВ09:44

Женезио покинет пост наставника «Лиона» по окончании сезона

Евро-футбол.ру09:23

Женезио: в следующем сезоне не буду возглавлять «Лион»

Чемпионат09:06

Женезио покинет «Лион» по окончании сезона

Sportbox.RU09:44

СМИ: Наставник «Лиона» подал заявление об увольнении

Soccer.ru07:38

Женезьо покинет пост тренера «Лиона» по окончании сезона

Sports.ru08:35
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В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Футбол

Ахметов во время матча ЦСКА — «Оренбург» написал: «Так убивать нельзя»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов во время матча 23-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом» опубликовал неоднозначное сообщение.
Обновлено в 08:45
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Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Автоспорт

Квят: выступление в квалификации Гран-при Китая было лучшим в сезоне

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят назвал свое выступление в квалификации Гран-при Китая лучшим в текущем сезоне "Формулы-1".
Обновлено в 06:56
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией

Обновлено в 08:03
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Политика

Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Футбол

«Факел» обыграл «Краснодар-2» благодаря голу Лебеденко

"Факел" добился выездной победы над "Краснодаром-2" в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ – 2:1. В составе воронежского клуба отличились форвард Игорь Лебеденко и защитник Сергей Божин.
Обновлено в 09:24
Футбол

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью

Обновлено в 09:21
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол

Федотов: «Оренбург» и в равных составах хорошо смотрелся, комбинировал

Обновлено в 09:21
Авто

Volkswagen Polo в марте стал лидером авторынка в Санкт-Петербурге

Обновлено в 01:01
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Общество

Опубликованы новые правила экспертизы учебников

Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения новые правила формирования федерального перечня учебников.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Политика

ЕС перестал быть главным торговым партнером России

Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 08:59
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Порошенко позвал СМИ на дебаты без Зеленского

Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Девушка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 06:28
Религия

Занятия йогой противопоказаны для православных, заявили в РПЦ

Любая йога является практикой, связанной с индуизмом, и православным христианам заниматься ей противопоказано, в том числе и в следственных изоляторах, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Появилось видео взлета Су-27СМ во время ливня

Российские истребители Су-27СМ продемонстрировали взлет во время сильного ливня в рамках тренировки на фоне учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Видео дня: Samsung Galaxy S10 5G сравнили с Apple iPhone XS Max по скорости

Блогер сравнивал модель Galaxy S10 5G на основе однокристальной системы Exynos 9820 с iPhone XS Max по самым разным параметрам, включая скорость загрузки, игры Fortnite и PUBG, открытию приложений, Chrome, бенчмарку Geekbench, работе селфи и обычных камер, систем аутентификации, и так далее.
Обновлено в 03:55
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