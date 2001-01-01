Футбол
Женезио: «Буду очень горд, если Моуринью сменит меня в „Лионе“»Бомбардир.ру вчера в 23:58
Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио отреагировал на слухи, согласно которым его место в скором времени может занять Жозе Моуринью.
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Главный тренер «Лиона»: «Если Моуринью заменит меня, я буду невероятно горд»
Евро-футбол.рувчера в 11:01
Бруно Женезио: «Будет приятно, если Моуринью сменит меня на посту главного тренера „Лиона“»
Sportbox.RUвчера в 11:32
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Армия и оружие
Главную особенность кокпита F-35 показали на фото
Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
Обновлено в 03:50
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Обновлено в 02:41
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Транспорт
Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года
Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Володин назвал закон о доплатах к пенсиям самым важным в марте
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в марте.
Обновлено в 03:50
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 09:04
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Примечательно, что в прошлом году на Премию АПКиТ Александр Цекало пришел в компании своей третьей жены Виктории Галушки.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Лукашенко намерен 19 апреля обратиться к народу и парламенту
Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту предварительно намечено на 19 апреля.
Обновлено в 05:07
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Иностранца задержали за два неудавшихся изнасилования в Петербурге
Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, по версии следствия, свое первое преступление 29-летний уроженец Узбекистана Халим П. попытался совершить в ночь с 2 на 3 марта.
Обновлено в 04:24
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Политика
Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно
Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Футбол
Бердыев надеется на положительное решение спортивного суда
С «Рубина» может быть снят запрет на участие в еврокубковых матчах.
Обновлено в 05:08
Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
В 2019 году в армию Казахстана планируют призвать 35 тыс. человек
В ряды вооруженных сил Казахстана в 2019 году планируется призвать 35 тыс. человек, заявил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба ВС республики Ардак Кукатов, сообщает 28 марта издание BNews.
Обновлено в 05:31
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Гуайдо назначил операцию по свержению Мадуро на 6 апреля
Лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля операцию по свержению официальной власти.
Обновлено в 02:38
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Алексей Миранчук: «Баринов — молодец. Не поддался на провокацию болельщика»
После общения с болельщиками Миранчук в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о борьбе за чемпионство, конкуренции с братом, ответил Погребняку и встал на защиту Баринова.
Обновлено в 04:00