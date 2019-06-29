Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларовРоссийская газета 08:42

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов. По некоторым данным, она запросила убежище в Германии, сообщает портал alaraby.co.uk.
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