Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларовРоссийская газета 08:42
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов. По некоторым данным, она запросила убежище в Германии, сообщает портал alaraby.co.uk.
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Политика
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Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Футбол
Ребич близок к переходу в «Атлетико»
Вингер "Айнтрахта" Анте Ребич близок к переходу в мадридский "Атлетико", сообщает Sky Sports.
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Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
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Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
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Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
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Обновлено вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
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Обновлено в 00:31
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Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка
«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в сообщении.
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Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
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Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке
В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Общество
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На предоставление бесплатных услуг по межеванию могут рассчитывать жители некоторых регионов, которые вошли в Федеральную целевую программу развития единой системы кадастрового учета.
Обновлено в 17:05
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
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Общество
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«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», – заявил Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Москве на Курском вокзале убили мужчину
На Курском вокзале столицы убит мужчина, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Обновлено в 09:40
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Наука
В России представили новый отечественный самолет
Аэрогидродинамический институт имени Жуковского представил новый концепт гражданского самолёта увеличенной дальности и скорости.
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Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
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Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Космос
Ученые объяснили природу «инопланетных» сообщений из космоса
Международная группа астрофизиков впервые описала и объяснила неизученное космическое явление, которое долгое время воспринималось как послания внеземных цивилизаций.
Обновлено в 14:11
Общество
Япония официально покидает IWC и начинает коммерческий лов китов
Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.
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