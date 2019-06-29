Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларовРоссийская газета 08:42

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов. По некоторым данным, она запросила убежище в Германии, сообщает портал alaraby.co.uk.
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Что произошло за день: суббота, 29 июня

Интерфакс13:31

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Газета.Ru10:21

The Sun сообщила о бегстве жены премьер-министра ОАЭ в Германию

РБК08:27

СМИ узнали, в какую страну сбежала жена правителя Дубая

РЕН ТВ10:50

Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов

Lenta.ru06:43

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

РИА Новости06:21

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Вести.Ru05:58
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