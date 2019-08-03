Политика

Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее InstagramРБК 13:56

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа. По ее словам, сообщение о том, что они с мужем проводят «прощальное турне», устраивая ужины с друзьями перед скорым отъездом из России, некорректны и лицемерны.
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Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
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Мэри Кэй Хантсман
American activist and the wife of Jon Huntsman Jr. She launched and developed Bag of Hope and Power in You, programs that help children and teenagers deal with the emotional side of adversity with peer-to-peer and grownup support. Time described Huntsman as having significant political gifts and being a major asset to her husband's political endeavors.
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