Политика
Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее InstagramРБК 13:56
Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа. По ее словам, сообщение о том, что они с мужем проводят «прощальное турне», устраивая ужины с друзьями перед скорым отъездом из России, некорректны и лицемерны.
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Происшествия
Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
Обновлено в 11:02
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Японии госпитализировали женщину с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, недавно посещавшая Демократическую Республику Конго (ДРК), госпитализирована в Токио с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено в 21:53
Культура
Конкурс «Десантный взвод» откроется в Пскове
Церемония открытия конкурса «Десантный взвод» состоится 3 августа в 10:30 на полигоне «Завеличье».
Обновлено в 02:23
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
НАТО ищет способы регулирования военной безопасности в Арктике
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, в котором значительное место уделено анализу взаимоотношений с Россией.
Обновлено в 12:27
Наука
«Робота-таракана» создали в США для поисково-спасательных операций
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания
Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 19:47
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 17:44
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
1 августа Пенсионный фонд проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работавшим в 2018 году.
Обновлено 01 августа в 02:52
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Обновлено в 19:03
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено в 15:45
Экономика
Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA
Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.
Обновлено в 22:32
Армия и оружие
Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие
Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
Обновлено 01 августа в 18:00
Экономика
В Дагестане планируется построить завод по переработке рыбы
Обновлено в 16:05
Гаджеты
FTC изучает соглашение между Amazon и Apple, вытеснившее мелких продавцов продукции Apple с платформы Amazon
Впервые о сделке было объявлено осенью прошлого года — как о мере, позволяющей начать официальные продажи продукции Apple на площадке Amazon Marketplace и сократить продажи контрафактной или вводящей в заблуждение продукции.
Обновлено в 09:52
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено в 20:30
Происшествия
В Болгарии загорелся автобус с детьми из Молдавии
Автобус, в котором находились дети из Молдавии, загорелся в Болгарии во время движения, когда ехал из Бургаса в Варну, пострадавших нет.
Обновлено в 12:20
Авто
Определены самые надежные автомобильные двигатели
Автоэксперты после проведенного исследования рассказали, какие автомобильные двигатели мировых производителей могут похвастаться самой внушительной долговечностью и надежностью.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Калифорнии погибли три человека при обрушении скалы на пляж
Американские СМИ сообщают, что три человека погибли и двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии.
Обновлено в 04:30