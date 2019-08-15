Происшествия
Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомствеНародные новости 08:48
Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.
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с чего всё началось
Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.URA.Ru05:11
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