Происшествия

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадкиRT на русском 06:10

Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
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с чего всё началось

Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.
URA.Ru05:11

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Супруга командира А321 сообщила о разговоре с мужем после посадки в поле

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Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

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«Познакомились в самолете»: рассказ жены летчика-героя Юсупова

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Жена командира самолета A321 о первых эмоциях: Ужас, паника, слезы

РЕН ТВ06:26

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

RT на русском06:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
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