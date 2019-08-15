Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадкиRT на русском 06:10
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
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с чего всё началось
Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.URA.Ru05:11
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
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Нил Бломкамп ушел с поста режиссера нового «Робокопа»
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
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В Милане запретили прокат электросамокатов
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Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).
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Хачанов заявил, что у Киргиоса есть проблемы с головой
Российский теннисист Карен Хачанов после победы над Ником Киргиосом во втором круге «Мастерса» в Цинциннати заявил, что у австралийца есть проблемы с головой.
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Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности
Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Обновлено в 14:48
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
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Экономика
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Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Политика
Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику США
Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке подорвать экономику Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем твиттере.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Космос
Virgin Galactic представила новый космопорт
Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено в 14:00
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В воздухе на границе России и Норвегии обнаружили радиоактивный йод
Замеры воздуха на севере Норвегии вблизи российской границы показали наличие радиоактивного йода, однако его количество незначительно, сообщили в Норвежском агентстве радиационной и ядерной безопасности (DSA).
Обновлено в 08:13
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
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Сукачев рассказал о записи нового альбома
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
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Шоу-бизнес
Меган Маркл позировала с Кейт Миддлтон на обложке журнала
Меган и Гарри поженились в мае прошлого года. Недавно супруги поделились подробностями торжества, о которых никто не знал раньше.
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В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на севере Москвы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 14:52
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
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