Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадкиRT на русском 06:10
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
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с чего всё началось
Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.URA.Ru05:11
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Футбол
«Спартак» и «Тун» сыграют ответный матч в Лиге Европы
В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».
Обновлено вчера в 21:34
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Технологии
Плавучий энергоблок «Ломоносов» перевезут из Мурманска на Чукотку
23 августа первый российский плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" перевезут в порт Певек на Чукотке.
Обновлено в 10:35
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Россияне благодарят пилотов А321, совершивших аварийную посадку в поле
Пользователи уже запустили на просторы сети особый хэштег «Чудо Подмосковья», сравнивая таким образом сегодняшнее происшествие с Гудзоном, когда пилоты, чтобы избежать катастрофы, приняли решение произвести посадку на воду.
Обновлено в 05:14
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Авто
При техосмотре заставят проверять работу системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Процедуру проверки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во время техосмотра уже разработал Сколковский институт науки и технологий.
Обновлено в 05:34
Политика
На Трампа подают в суд 13 американских штатов
Тринадцать штатов подали свои судебные иски против администрации американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 03:57
Политика
Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа
Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В центре Москвы автомобиль выехал на остановку
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес
Бузову засняли во время страстного поцелуя с Олегом Майами
Майами не раз приписывали романы с известными персонами, поэтому мало кто поверил его словам.
Обновлено в 06:11
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о четвертом пострадавшем от «Новичка» в Солсбери
Четвертым пострадавшим от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери стал сотрудник полиции графства Уилтшир, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает пресс-служба лондонской полиции.
Обновлено в 10:26
Интернет
Опасная уязвимость обнаружена в «Антивирусе Касперского»
Профильные эксперты одного из немецких изданий обнаружили в антивирусной программе, предложенной «Лабораторией Касперского», опасную уязвимость.
Обновлено в 11:36
Экономика
В Грузии заявили о сокращении экспорта вина в Россию
«В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне — более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года», — указывается в заявлении.
Обновлено в 07:55
Футбол
Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло»
Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло».
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Общество
Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин
Министр труда России Максим Топилин утвердил перечень должностей и производств, на которых вводятся ограничения на применение труда женщин в связи с опасными и вредными условиями работы.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Общество
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
ФБК оценивает недвижимость в 95 млн рублей. Кроме этого в доме Шапошникову принадлежит подземный гараж за 1,5 млн рублей.
Обновлено в 11:22
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Общество
Умер выдающийся географ Юрий Симонов
Обновлено в 09:44
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00