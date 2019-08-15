Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.

с чего всё началось

Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Космос Роскосмос собирается обеспечить лазерную связь с МКС Роскосмос собирается в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между МКС и Землей, сообщили в госкорпорации.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.

Здоровье Работа в офисе приведет вас в «могилу» Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.

Единоборства Бой Уайлдера с Ортисом перенесён на 23 ноября Поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом вновь перенесён, сообщает BoxingScene.

Политика Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Общество Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов «Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

Футбол АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».

Происшествия Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.

Политика СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.

Наука Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность 13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.

Футбол «Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара «Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.

Политика Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.