Происшествия

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадкиRT на русском 06:10

Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
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с чего всё началось

Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.
URA.Ru05:11

Подробнее о событии

Супруга командира А321 сообщила о разговоре с мужем после посадки в поле

РБК08:42

Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

URA.Ru05:11

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

RT на русском06:10

Жена командира аэробуса не удивилась, что ему удалось посадить аварийный борт

ТАСС06:47

Командир А321 Дамир Юсупов после аварийного приземления сразу позвонил жене

Телеканал 360°07:33

Жена командира самолета A321 о первых эмоциях: Ужас, паника, слезы

РЕН ТВ06:26

«Познакомились в самолете»: рассказ жены летчика-героя Юсупова

Московский Комсомолец08:16
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:46, Ашберн
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«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
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Роскосмос собирается обеспечить лазерную связь с МКС

Роскосмос собирается в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между МКС и Землей, сообщили в госкорпорации.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом

Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье

Работа в офисе приведет вас в «могилу»

Не только на строительной площадке работа может быть опасной. Работа в офисе также вредна для вашего здоровья.
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Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

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Бой Уайлдера с Ортисом перенесён на 23 ноября

Поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом вновь перенесён, сообщает BoxingScene.
Обновлено в 14:19
Политика

Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа

Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 16:10
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321

Обновлено в 16:37
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 14:39
Общество

Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов

«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Футбол

Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника

В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Кирове убили двухлетнего ребенка

Обновлено в 06:24
Политика

«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе

Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Футбол

АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».
Обновлено в 16:24
Общество

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Происшествия

Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях

Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Политика

СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу

Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку на западе страны

Обновлено в 17:25
Космос

Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз

В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено в 06:31
Наука

Вакцина от хламидиоза прошла первые испытания на безопасность

13.08.19 Британские ученые провели первые клинические испытания вакцины от хламидиоза, результаты опубликованы в журнале The Lancet Infecious Diseases.
Обновлено 13 августа в 09:08
Футбол

«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара

«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире

Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Политика

Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной

Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Технологии

Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования

Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Спорт

Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026

Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
Обновлено в 12:24
Футбол

Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата Испании

Обновлено в 14:22
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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