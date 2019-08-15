Происшествия

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадкиRT на русском 06:10

Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
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с чего всё началось

Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.
URA.Ru05:11

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Пилот, спасший пассажиров А321, после посадки позвонил жене

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Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

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Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

RT на русском06:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
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