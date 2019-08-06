Общество

Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводеГазета.Ru 09:16

Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме. В опубликованном в соцсети видео она призналась, что решение далось им с мужем непросто.
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Никита Юрьевич Белых
Российский политик
Российский политик, экономист. Губернатор и председатель правительства Кировской области. Кандидат экономических и исторических наук.
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