Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводеГазета.Ru 09:16
Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме. В опубликованном в соцсети видео она призналась, что решение далось им с мужем непросто.
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Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 10:18
Экономика
Акции «Уралкалия» подорожали на бирже почти на 20%
Акции «Уралкалия» с начала торгов во вторник, 6 августа, на Московской бирже выросли на 17% к цене открытия, следует из данных торговой площадки.
Обновлено в 04:42
Экономика
Испанская прокуратура завела дело на российского миллиардера Фридмана
Прокуратура Испании заподозрила российского бизнесмена Михаила Фридмана в умышленном разорении испанской компании Zed Worldwide для ее приобретения по цене существенно ниже рыночной.
Обновлено в 09:29
Политика
Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи
Обновлено вчера в 12:19
Кино
Культовый космохоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом
Ложка в очередной раз отчаянно и обреченно скребнула по дну: культовый в определенном кругу научно-фантастический хоррор 1997 года "Сквозь горизонт" (Event Horizon), характеризуемый как "Хеллрейзер в космосе", станет телесериалом.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
ПСЖ предложил трём клубам арендовать Неймара
Обновлено в 08:49
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Технологии
«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами
«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
Обновлено в 08:41
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Политика
Коломойский рассказал, как Зеленский решился стать президентом Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский решился стать главой государства.
Обновлено в 10:30
Происшествия
СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском
Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Обновлено в 08:45
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Музыка
Григорий Лепс присоединится к байк-шоу «Ночных Волков»
Певец побывал на репетиции юбилейного байк-шоу «Тень Вавилона». Хирург рассказал, что Лепс подписал афиши шоу для гостей.
Обновлено в 08:29
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе
Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Политика
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Футбол
Безбородов ошибся и не назначил пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, арбитр Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в 4-м туре РПЛ, а также отметил правоту Алексея Еськова, засчитавшего гол Артема Дзюбы в ворота "Краснодара".
Обновлено в 09:22
Политика
Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
Ахмат — Оренбург 2:1
Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.
Обновлено вчера в 14:42