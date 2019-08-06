Общество

Жена Никиты Белых подала на разводРоссийская газета 12:03

Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении. При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.
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