Общество
Жена Никиты Белых подала на разводРоссийская газета 12:03
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении. При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.
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Подавшая на развод жена Никиты Белых рассказала об угрозах в его адрес
Национальная служба новостей12:30
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Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Футбол
Данило прибыл в расположение «Ювентуса»
Обновлено в 13:23
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Футбол
Валерий Газзаев: «В истории остаются только победители»
Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Власти Красноярского края отменили режим ЧС в Ачинске
По данным ведомства, произошёл пожар, который привёл к детонации боеприпасов. По уточнённой информации, погиб один человек, 8 пострадали.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Динамо» проявляет интерес к полузащитнику сборной Туниса
Полузащитник "Дижона" Наим Слити попал в сферу интересов "Дижона", сообщает L’Equipe.
Обновлено в 10:27
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Транспорт
Автовладельцы получат уведомления ГИБДД об отсутствии страховки, а потом и штрафы
Пока водителям вместо штрафа за нарушение отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку.
Обновлено в 18:09
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Энергетика
Минэнерго США прогнозирует снижение цены на Brent в 2019 году
Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году с $66,51 до $66,15 за баррель.
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Huawei Mate 30 предстал на качественных изображениях
Slashleaks опубликовал качественные изображения смартфона Huawei Mate 30.
Обновлено в 16:05
Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:06
Здоровье
Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье
В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Культура
Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации
Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Общество
В России создадут недорогой аналог шведской бронестали
"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
Обновлено в 18:03
Политика
Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна должна войти в состав России.
Обновлено в 19:08
Экономика
Аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября
Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
Путин предупредил о гонке вооружений из-за выхода США из ДРСМД
Президент РФ заявил о "серьезном ухудшении ситуации в мире" из-за односторонних действий администрации Трампа по выходу из договора по ракетам средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Луценко рассказал о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Юрий Луценко проинформировал о том, что в распоряжении следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:33
Политика
МИД Франции отреагировал на требование Зеленского о встрече
"Следующие встречи в формате Нормандии будут объявлены в подходящее время", - заявили во французском МИД.
Обновлено в 13:15
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12