Происшествия

Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими
Вести.Ru
04:07

Пять человек погибли в результате столкновения Mitsubishi Grandis и Toyota Land Cruiser в Подмосковье. Авария произошла еще в середине октября, однако то, что за рулем внедорожника находилась супруга начальника полиции Подольска Анастасия Баландина, выяснилось только сейчас.
Вести.Ru04:07

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Возбуждено уголовное дело после аварии под Климовском

News.ru06:30

Жене начальника полиции Подольска грозит семь лет за ДТП с пятью погибшими

РИА Новости05:18

Уголовное дело возбудили после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек

ТАСС05:16

Жена начальника полиции Подольска находится под подпиской о невыезде по делу о ДТП с пятью погибшими

Агентство Москва05:07

На жену главного полицейского Подольска завели дело после смертельного ДТП

Московский Комсомолец06:03

Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими

Вести.Ru04:07

После ДТП с пятью жертвами заведено дело против жены начальника полиции Подольска

Говорит Москва05:20
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Происшествия

За рулем врезавшейся в забор храма в Москве иномарки был полицейский

Обновлено в 06:36
Происшествия

Генпрокуратура: в отношении «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел

По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на заводе в Башкирии возросло до четырех

Обновлено в 06:30
Происшествия

В Чувашии вынесен приговор наёмнику, воевавшему в украинском батальоне

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В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке

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Происшествия

В Подмосковье Lexus въехал в надземный пешеходный переход

Автомобиль врезался в надземный пешеходный переход в Подмосковье, в результате чего пострадал один человек.
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Происшествия

Дельтапланериста забыли пристегнуть. Этот полет он запомнит надолго

Житель американского штата Флорида Крис Гурски решил отправиться на отдых в Швейцарию. Этот отпуск он запомнит на всю жизнь.
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Происшествия

Летевший в Москву самолет вынужденно сел в Казани

Самолет Embraer-190 авиакомпании Ikar Airlines (Pegas Fly), выполнявший рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку из-за некорректной индикации топлива.
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Происшествия

Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Омске возбудили дело о взятке главному судебному приставу

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Происшествия

Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11

В Московской области водитель с ружьем потребовал вернуть деньги, которые были списаны у него за проезд по трассе М11.
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Происшествия

В детском саду в Чечне ребенок задохнулся, застряв между кроватями

«Во время дневного отдыха голова ребенка застряла между планками двухъярусной детской кровати, вследствие чего наступила смерть малыша в результате механической асфиксии», — говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 06:30
Происшествия

При пожаре в Псковской области погибли шесть человек, в том числе дети

При пожаре в частном доме в деревне Каськово Куньинского района Псковской области сегодня, 27 ноября, погибли шесть человек: двое взрослых и четверо детей.
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Происшествия

На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившему пациентку

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Происшествия

В Петербурге 14-летний школьник тяжело отравился на уроке физкультуры

Мальчик выпил неизвестное вещество на уроке физкультуры. Он находится в тяжелом состоянии.
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