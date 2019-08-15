Происшествия

Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужаГазета.Ru 07:41

Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.
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с чего всё началось

Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.
URA.Ru05:11

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Супруга командира А321 сообщила о разговоре с мужем после посадки в поле

РБК08:42

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

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Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа

Газета.Ru07:41

Жена командира аэробуса не удивилась, что ему удалось посадить аварийный борт

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Командир А321 Дамир Юсупов после аварийного приземления сразу позвонил жене

Телеканал 360°07:33

Жена командира самолета A321 о первых эмоциях: Ужас, паника, слезы

РЕН ТВ06:26

Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

URA.Ru05:11
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Общество

Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
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Происшествия

Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек

Напомним, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета.
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Происшествия

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В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
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В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

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УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
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Экипаж севшего в поле под Москвой самолета записали во враги Украины

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Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
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В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Армен Джигарханян прооперирован

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Минприроды требует проверить свалки в районе аэропорта Жуковский

Обновлено в 08:58
Происшествия

Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

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Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

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Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
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Гаджеты

Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel

Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.
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Николай Валуев займется раздельным сбором мусора в Петербурге

Как известно, раздельный сбор мусора в разных видах пытаются внедрить в российских городах уже несколько лет.
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В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении

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Интернет

Instagram готовит новые эффекты для Boomerang и коллажи для Stories

Стало известно, что Instagram испытывает пять эффектов для функции Boomerang.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит

Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
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Политика

Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака

На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
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Происшествия

В Архангельске судебных приставов подозревают в мошенничестве

Задержанных подозревают в мошенничестве и фальсификации.
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Кино

Битва «стенка на стенку». Клипмейкер «Ленинграда» опубликовала тизер своей дебютной полнометражки

Создатель клипов группы «Ленинград» «Экспонат», «В Питере — пить», «Экстаз», «Сиськи» Анна Пармас опубликовала тизер своего первого полноценного фильма.
Обновлено в 08:50
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Аварийная посадка самолёта A321 «Уральских авиалиний» в ЖуковскомБольше новостей по теме
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