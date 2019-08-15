Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужаГазета.Ru 07:41
Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.
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с чего всё началось
Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.URA.Ru05:11
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Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы 17 августа, сообщил в Facebook один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек
Напомним, самолет "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, совершил аварийную посадку спустя 15 минут после взлета.
Обновлено в 09:30
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
Тёплая погода помогла выжить пропавшему в омском лесу мальчику
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Обновлено в 06:37
Экономика
Около половины россиян признались, что полностью тратят свою зарплату
Всю зарплату ежемесячно тратят 43% россиян, эти данные приводит «Сбербанк страхование жизни».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Футбол
УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк претендуют на приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:42
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Происшествия
Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
За последнее время по подозрению в госизмене был арестован ряд россиян: юрист Константин Антонец - муж экс-главы "Балтийского центра диалога культур" Антонины Зиминой, арестованной прошлым летом тоже за госизмену.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel
Кто еще не спрятался В среде тайваньских контрактных производителей ноутбуков и мобильных устройств растет обеспокоенность, вызванная рыночной нестабильностью и продолжающимся дефицитом процессоров Intel, сообщило отраслевое издание The Digitimes со ссылкой на собственные источники в индустрии.
Обновлено в 09:51
Общество
Николай Валуев займется раздельным сбором мусора в Петербурге
Как известно, раздельный сбор мусора в разных видах пытаются внедрить в российских городах уже несколько лет.
Обновлено в 06:18
Наука
В Японии научились выбирать пол потомства при оплодотворении
Как сообщает журнал PLOS Biology, исследователи из Университета Хиросимы научились выбирать пол потомства животных при искусственном оплодотворении.
Обновлено вчера в 18:52
Интернет
Instagram готовит новые эффекты для Boomerang и коллажи для Stories
Стало известно, что Instagram испытывает пять эффектов для функции Boomerang.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Экстренно севший в Подмосковье самолёт А321 восстановлению не подлежит
Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку в Московской области, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 09:10
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенцев в 2018 году
Женщины в возрасте от 50 до 59 лет родили 258 детей, из них первенцами стали 65 младенцев, вторыми по счету — 78, третьими — 60, четвертыми — 25, и 17 новорожденных стали пятыми по счету.
Обновлено в 08:40
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской
В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Архангельске судебных приставов подозревают в мошенничестве
Задержанных подозревают в мошенничестве и фальсификации.
Обновлено в 08:26
Кино
Битва «стенка на стенку». Клипмейкер «Ленинграда» опубликовала тизер своей дебютной полнометражки
Создатель клипов группы «Ленинград» «Экспонат», «В Питере — пить», «Экстаз», «Сиськи» Анна Пармас опубликовала тизер своего первого полноценного фильма.
Обновлено в 08:50