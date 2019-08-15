Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.

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Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.

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