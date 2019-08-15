Происшествия

Супруга посадившего самолет А321 пилота рассказала об их знакомствеФАН 07:33

Командир воздушного судна (КВС) А321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший лайнер в поле в Раменском районе Подмосковья, после происшествия первым делом позвонил супруге.
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с чего всё началось

Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

Командир лайнера А-321 «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле возле Раменского, после посадки позвонил жене.
URA.Ru05:11

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Пилот, посадивший самолет в поле, первым делом позвонил жене

URA.Ru05:11

Командир А321 Дамир Юсупов после аварийного приземления сразу позвонил жене

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Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

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Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
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На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.
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В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»

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British Airways запустила VR-кинотеатр на своих рейсах

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СМИ поверили в назначение Раши Сраки послом Словении в России

Несколько СМИ и блогеров поверили в фейковую новость о том, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka).
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На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
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Аварийная посадка самолёта A321 «Уральских авиалиний» в ЖуковскомБольше новостей по теме
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