Происшествия

Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде
РИА Новости
05:18

В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, женщина находится под подпиской и невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости05:18

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По факту ДТП в Подольске с пятью погибшими возбуждено дело

RT на русском06:46

Возбуждено уголовное дело после аварии под Климовском

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Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде

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Жена начальника полиции Подольска находится под подпиской о невыезде по делу о ДТП с пятью погибшими

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Московский Комсомолец06:03

После ДТП с пятью жертвами заведено дело против жены начальника полиции Подольска

Говорит Москва05:20
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