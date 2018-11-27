Происшествия

Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде
РИА Новости
05:18

В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, женщина находится под подпиской и невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости05:18

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Возбуждено уголовное дело после аварии под Климовском

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Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде

РИА Новости05:18

Уголовное дело возбудили после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек

ТАСС05:16

Жена начальника полиции Подольска находится под подпиской о невыезде по делу о ДТП с пятью погибшими

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На жену главного полицейского Подольска завели дело после смертельного ДТП

Московский Комсомолец06:03

Жена начальника полиции Подольска попала в ДТП с пятью погибшими

Вести.Ru04:07

После ДТП с пятью жертвами заведено дело против жены начальника полиции Подольска

Говорит Москва05:20
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Врезавшийся в забор храма в Москве водитель служит в полиции

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