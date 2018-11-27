В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, женщина находится под подпиской и невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде

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