Происшествия
В подмосковном Подольске возбудили уголовное дело против жены начальника городской полиции после ДТП с пятью погибшими, женщина находится под подпиской и невыезде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости05:18
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На жену главного полицейского Подольска завели дело после смертельного ДТП
Московский Комсомолец06:03
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Происшествия
Врезавшийся в забор храма в Москве водитель служит в полиции
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По итогам проведенных в "Роскосмосе" проверок Генпрокуратура РФ передала в следственные органы 44 материала, 16 уголовных дел уже возбуждено, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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Дело врача роддома в Калининграде передали в центральный аппарат СК
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Происшествия
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В Казани вынужденно сел самолет, летевший в Москву
Пассажирский самолет, летевший из Орска в Москву, вынужденно приземлился в Казани из-за проблем с индикацией топлива, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
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Под Владимиром школьный автобус столкнулся с грузовиком
ДТП со школьным автобусом произошло во Владимирской области. Трое детей отправлены в больницу.
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Первого из задержанных украинских моряков арестовали на два месяца
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