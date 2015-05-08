Происшествия
СМИ узнали о деле против жены замглавы полиции Подольска
СМИ узнали о деле против жены замглавы полиции ПодольскаРБК11:22
Против жены заместителя начальника полиции подмосковного Подольска возбудили уголовное дело из-за ДТП с пятью погибшими, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК11:22
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На жену главного полицейского Подольска завели дело после смертельного ДТП
Московский Комсомолец06:03
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Происшествия
В московском метро иностранец погиб под поездом
Обновлено в 11:39
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве
Два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) возбудило Главное следственное управление СК.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Обвиняемый в атаке на автобус «Боруссии» получил 14 лет тюрьмы
Обвиняемый в подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия» 28-летний иммигрант из России Сергей В. приговорен к 14 годам тюрьмы в Германии, передает агентство DPA.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии
Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Названа причина пожара с тремя погибшими детьми под Ярославлем
Трагедия произошла недалеко от Ярославля, в одном из домов села Медягино днем 27 ноября. В пожаре погибли трое детей в возрасте до трех лет.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Врезавшийся в забор храма в Москве водитель служит в полиции
За рулём автомобиля BMW, который врезался в забор храма на юго-востоке Москвы, был полицейский.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Стало известно, заберет ли заявление хозяйка поврежденной Хаски машины
Владелица автомобиля, на который встал рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время своего уличного выступления в Краснодаре, планирует забрать свое заявление.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Подмосковье СК проверит данные об избиении ребенка тренером
Обновлено в 11:32
Происшествия
На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел
По фактам деятельности госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Краснодаре балкон строящегося дома рухнул на детскую площадку
Обрушение свежей кирпичной кладки балкона строящегося дома из-за порыва ветра произошло в Краснодаре, повреждена крыша детской площадки, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Башкирии произошел пожар на заводе по производству каучуков
В Башкирии в одном из цехов ОАО «Синтез-каучук» в Стерлитамаке произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В школе в Германии произошел пожар
Пожар охватил во вторник здание школы в городе Фюрт (федеральная земля Бавария). Об этом сообщила пресс-служба баварской полиции.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Движение на МКАД восстановлено после столкновения четырех автомобилей
Движение на внутренней стороны МКАД восстановлено после аварии на 103-м километре внутренней стороны дороги, сообщает во вторник Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Ущерб от крупнейшего пожара в Калифорнии составит миллиарды долларов
Ущерб от самого разрушительного природного пожара в истории американского штата Калифорния оценивается в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Невском районе из земли забил «гейзер»: снова прорвало трубу
Во вторник, 27 ноября, на Народной улице у дома, 53к2 прорвало трубу. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.
Обновлено в 11:34