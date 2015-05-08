Происшествия

СМИ узнали о деле против жены замглавы полиции Подольска
РБК
11:22

Против жены заместителя начальника полиции подмосковного Подольска возбудили уголовное дело из-за ДТП с пятью погибшими, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК11:22

Подробнее о событии

СМИ узнали о деле против жены замглавы полиции Подольска

РБК11:22

Возбуждено уголовное дело после аварии под Климовском

News.ru06:30

Жена главы подольской полиции находится под подпиской о невыезде

РИА Новости05:18

Уголовное дело возбудили после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек

ТАСС05:16

Жена начальника полиции Подольска находится под подпиской о невыезде по делу о ДТП с пятью погибшими

Агентство Москва05:07

На жену главного полицейского Подольска завели дело после смертельного ДТП

Московский Комсомолец06:03

После ДТП с пятью жертвами заведено дело против жены начальника полиции Подольска

Говорит Москва05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия

В московском метро иностранец погиб под поездом

Обновлено в 11:39
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на российское посольство в Киеве

Два уголовных дела по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) возбудило Главное следственное управление СК.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Обвиняемый в атаке на автобус «Боруссии» получил 14 лет тюрьмы

Обвиняемый в подрыве автобуса футбольного клуба «Боруссия» 28-летний иммигрант из России Сергей В. приговорен к 14 годам тюрьмы в Германии, передает агентство DPA.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Шесть человек погибли в результате ДТП в Кабардино-Балкарии

Шесть человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Названа причина пожара с тремя погибшими детьми под Ярославлем

Трагедия произошла недалеко от Ярославля, в одном из домов села Медягино днем 27 ноября. В пожаре погибли трое детей в возрасте до трех лет.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Врезавшийся в забор храма в Москве водитель служит в полиции

За рулём автомобиля BMW, который врезался в забор храма на юго-востоке Москвы, был полицейский.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Стало известно, заберет ли заявление хозяйка поврежденной Хаски машины

Владелица автомобиля, на который встал рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) во время своего уличного выступления в Краснодаре, планирует забрать свое заявление.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Подмосковье СК проверит данные об избиении ребенка тренером

Обновлено в 11:32
Происшествия

На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел

По фактам деятельности госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Краснодаре балкон строящегося дома рухнул на детскую площадку

Обрушение свежей кирпичной кладки балкона строящегося дома из-за порыва ветра произошло в Краснодаре, повреждена крыша детской площадки, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе администрации города Краснодара.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Башкирии произошел пожар на заводе по производству каучуков

В Башкирии в одном из цехов ОАО «Синтез-каучук» в Стерлитамаке произошел пожар, в результате которого пострадали четыре человека.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В школе в Германии произошел пожар

Пожар охватил во вторник здание школы в городе Фюрт (федеральная земля Бавария). Об этом сообщила пресс-служба баварской полиции.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Движение на МКАД восстановлено после столкновения четырех автомобилей

Движение на внутренней стороны МКАД восстановлено после аварии на 103-м километре внутренней стороны дороги, сообщает во вторник Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Ущерб от крупнейшего пожара в Калифорнии составит миллиарды долларов

Ущерб от самого разрушительного природного пожара в истории американского штата Калифорния оценивается в миллиарды долларов.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Невском районе из земли забил «гейзер»: снова прорвало трубу

Во вторник, 27 ноября, на Народной улице у дома, 53к2 прорвало трубу. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал.
Обновлено в 11:34
Главное