Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларовBFM.ru 03:11
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
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Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью
Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
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Армия и оружие
В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии
В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
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Общество
Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров
Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области.
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Здоровье
Почти 600 молодых врачей пополнят здравоохранение Приморья
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Армия и оружие
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 19:09
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Авто
Aston Martin Vanquish получит механическую КПП
Новое поколение британского суперкара Aston Martin Vanquish впервые станет среднемоторным и получит 7-ступенчатую механическую коробку передач.
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В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
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Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
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Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа
Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Наука
4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов
Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.
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Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну
Обновлено в 10:34
Музыка
Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 19:47
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Экономика
В Абхазии начали принимать карты «Мир»
На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.
Обновлено вчера в 21:13
Наука
В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения
Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.
Обновлено 27 июня в 12:39
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
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Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
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Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
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Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
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Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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