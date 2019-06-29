Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларовBFM.ru 03:11

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
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Что произошло за день: суббота, 29 июня

Интерфакс13:31

СМИ узнали, в какую страну сбежала жена правителя Дубая

РЕН ТВ10:50

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Вести.Ru05:58

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Газета.Ru10:21

Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов

Lenta.ru06:43

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

РИА Новости06:21

The Sun сообщила о бегстве жены премьер-министра ОАЭ в Германию

РБК08:27
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
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Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
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В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
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Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров

Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области.
Обновлено в 21:47
Здоровье

Почти 600 молодых врачей пополнят здравоохранение Приморья

Обновлено в 03:58
Общество

Синоптики назвали 29 июня самым холодным днем в Москве за 70 лет

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Армия и оружие

Украина получит от Франции 20 патрульных катеров

Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
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Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
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Авто

Aston Martin Vanquish получит механическую КПП

Новое поколение британского суперкара Aston Martin Vanquish впервые станет среднемоторным и получит 7-ступенчатую механическую коробку передач.
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Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

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Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

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Происшествия

В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

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Армия и оружие

Американский десантный корабль зашел в порт Одессы

Обновлено в 08:39
Политика

Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа

Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Наука

4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов

Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Космос

Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну

Обновлено в 10:34
Музыка

Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 19:47
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
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Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу

Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
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Экономика

В Абхазии начали принимать карты «Мир»

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Наука

В Пентагоне тестируют сканер сердцебиения

Сайт MIT Technology Review сообщает, что в Пентагоне разработали лазер, способный идентифицировать людей на расстоянии по биению сердца.
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Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР

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Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
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Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

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Игры

Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3

Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
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Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
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