Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларовBFM.ru 03:11
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
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Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Политика
Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»
Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Политика
Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество
В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Политика
Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:10
Происшествия
Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Теннис
Теннис. Плишкова обыграла Кербер и выиграла турнир WTA в Истбурне
В финальном матче теннисного турнира WTA в Истбурне встретились Каролина Плишкова и Анжелика Кербер. Победу одержала 27-летняя чешка.
Обновлено в 08:55
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен для предзаказа
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму
Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
Музыка
На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки
Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым
Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:46
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено 26 июня в 10:45
Общество
В Воронеже прошел первый общегородской выпускной
Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Автоспорт
Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Австрии
Обновлено в 08:22
Футбол
Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Американского рэпера расстреляли в Лос-Анджелесе
Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений.
Обновлено в 08:45
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17