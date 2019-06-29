Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларовBFM.ru 03:11

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
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The Sun сообщила о бегстве жены премьер-министра ОАЭ в Германию

РБК08:27

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Вести.Ru05:58

Жена правителя Дубая сбежала с 40 миллионами долларов

Lenta.ru06:43

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

РИА Новости06:21

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами

Газета.Ru09:00

СМИ сообщили, что супруга эмира Дубая сбежала в Германию с 31 млн евро

Znak.com03:03

СМИ сообщили о побеге жены правителя Дубая с крупной суммой денег

РЕН ТВ02:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Происшествия

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

Обновлено в 09:24
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Обновлено в 03:50
Политика

Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Политика

Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:10
Происшествия

Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь

Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Теннис

Теннис. Плишкова обыграла Кербер и выиграла турнир WTA в Истбурне

В финальном матче теннисного турнира WTA в Истбурне встретились Каролина Плишкова и Анжелика Кербер. Победу одержала 27-летняя чешка.
Обновлено в 08:55
Политика

Путин рассказал о встрече с Трампом

Обновлено в 04:26
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен для предзаказа

Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика

«Новатэк» продал долю в «Арктик СПГ – 2» японскому консорциуму

Российская компания «Новатэк» продала 10%-ную долю в заводе по сжижению природного газа «Арктик СПГ – 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
Музыка

На Ural Music Night отменили выступления ЛСП и Хаски из-за давки

Через 30 минут было решено приостановить концерт, чтобы попросить людей больше не залезать на ограду, а еще через 5 минут выступление было отменено вовсе.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Общество

Skyscanner объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым

Первым на невозможность купить билеты в Крым с помощью сервиса Skyscanner обратил внимание «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:46
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Автоспорт

Магнуссен потеряет пять мест на старте Гран-при Австрии

Обновлено в 08:22
Футбол

Черчесов попросил Акинфеева не менять номер телефона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на австрийских сборах ЦСКА и рассказал, что попросил вратаря армейской команды Игоря Акинфеева, завершившего выступления за национальную команду, не менять телефон.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Американского рэпера расстреляли в Лос-Анджелесе

Американский рэпер Slim 400 госпитализирован с множеством огнестрельных ранений.
Обновлено в 08:45
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
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