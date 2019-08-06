Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводеГазета.Ru 09:16
Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме. В опубликованном в соцсети видео она призналась, что решение далось им с мужем непросто.
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с чего всё началось
"Это сложное решение было принято мною и Никитой Юрьевичем в свете многочисленных угроз, поступающих в мой адрес, а также в адрес моих коллег", - указала она в видеообращении, опубликованном в Instagram.Инфорос08:51
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Подавшая на развод жена Никиты Белых рассказала об угрозах в его адрес
Национальная служба новостей12:30
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 18:21, Вашингтон
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