с чего всё началось

Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина заявила, что разводится с ним. Об этом она сообщила в своем инстаграме. В опубликованном в соцсети видео она призналась, что решение далось им с мужем непросто.

Футбол «Аякс» и ПАОК сыграли вничью в квалификационном матче ЛЧ Футбольный амстердамский клуб «Аякс» и команда ПАОК из Салоник сыграли боевую ничью в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Происшествия В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

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Путешествия Стала известна самая путешествующая нация Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала самую путешествующую нацию в мире.

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