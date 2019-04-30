Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с РоссиейНародные новости вчера в 11:26

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным. Своим мнением она поделилась с журналистами американского издания The Daily Beast.

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Общество Сторонники КПРФ начали шествие в Москве В Москве началась первомайская демонстрация КПРФ и её сторонников.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган выложили фото с ребенком на отдыхе Светская львица Ксения Собчак и режиссер Максим Виторган опубликовали в своих социальных сетях фотографии с сыном Платоном у моря.

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.

Кино Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей» Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Шоу-бизнес Анна Снаткина объяснила, почему 6 лет скрывала свою дочь Актриса с мужем решились на первую фотосессию с Вероникой. Многие звезды стараются не показывать своих детей на публике.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Общество Какие российские законы вступают в силу в мае Сегодня, 1 мая 2019 года, вступает в силу ряд важных законодательных изменений и правил.

Политика Делегация общественников из США прибыла в Крым С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.

Футбол «Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

Общество Несанкционированные митинги проходят в Казахстане В столице Казахстана митинг начался рядом со зданием конгресс-центра «Астана».

Политика Лукашенко уволил заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина за поступки, "дискредитирующие звание военнослужащего".

Финансы Стал известен курс рубля к летним отпускам «Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.

Авто Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли опубликовало первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Происшествия В Париже задержали 14 человек перед началом первомайских демонстраций Правоохранительные органы Франции задержали 14 человек в Париже перед началом первомайских демонстраций, сообщает телеканал BFMTV.

Общество На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.