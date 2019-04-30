Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с РоссиейНародные новости вчера в 11:26

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным. Своим мнением она поделилась с журналистами американского издания The Daily Beast.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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