Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с РоссиейНародные новости вчера в 11:26
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным. Своим мнением она поделилась с журналистами американского издания The Daily Beast.
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Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Политика
США запретили американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой
Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:53
Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка
30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB
Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено 29 апреля в 03:07
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Компания ищет путешественника по США и Канаде за десять тысяч долларов
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает Lonely Planet.
Обновлено вчера в 17:15
Гаджеты
Jonsbo T8 порадовал компактностью
В последнее время пользователи стали очень активно любить компактные корпуса для своих ПК, так как это позволяет не ставить на рабочий стол здоровенную бандуру, которая занимает громадную часть рабочего пространства.
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
Под Ростовом автоледи на иномарке сбила насмерть 20-летнюю девушку
Авария случилась на 16-м километре Южного подъезда к Ростову. На трассе под Ростовом автоледи сбила насмерть девушку-пешехода.
Обновлено вчера в 13:56
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Кинооператор Фабиан Вагнер, работавший над третьим эпизодом восьмого сезона «Игры престолов», ответил на претензии фанатов, которые посчитали серию слишком темной.
Обновлено вчера в 07:04
Армия и оружие
Грузовик ВСУ со снарядами подорвался на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 09:06
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Космос
На Титане обнаружили огромную ледяную стену
Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Кино
Назван гонорар Железного человека за «Мстителей»
Обновлено вчера в 21:17
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
В России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Энергетика
Белоруссия остановила поставки российской нефти
Первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что прием нефти с территории России полностью остановлен до того момента, пока не будет вытеснено некачественное сырье.
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес
В преддверии 50-летия Анжелика Варум пооткровенничала про пластические операции
Обновлено вчера в 15:51
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57