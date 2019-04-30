Политика

Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с РоссиейИзвестия вчера в 10:38

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что ее муж готов вести переговоры с Россией. Однако он не хочет делать это в формате один на один.
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Жена Зеленского рассказала о неготовности мужа к переговорам с Путиным

ТВ Центрвчера в 14:27

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Народные новостивчера в 11:26

Жена Зеленского не пускает мужа одного к «агрессору» Путину

Новый Деньвчера в 09:57

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Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Газета.Ruвчера в 10:01

Новая первая леди Украины Зеленская предсказала развитие отношений с Россией

РЕН ТВвчера в 10:43
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Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Авто

Aston Martin представил купе Vantage AMR с механической КП

Aston Martin представил купе Vantage AMR с семискоростной механической КП.
Обновлено в 06:46
Политика

США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой

Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет для американских авиакомпаний проводить полеты над Венесуэлой на высоте ниже восьми километров.
Обновлено в 00:43
Футбол

Тоттенхэм — Аякс 0:1

Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Кино

Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа

После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Футбол

«Реал» не хочет платить Погба зарплату, которую он получает в «МЮ»

«Реал» сохраняет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, однако при этом клуб не готов платить французскому футболисту ту заработную плату, которую он получает сейчас в английской команде, сообщает ESPN.
Обновлено в 05:06
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Спорт

Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире

Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Экономика

5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров

5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).
Обновлено вчера в 07:18
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика

Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США

Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева

Обновлено в 06:49
Авто

Сборка Kia Soul нового поколения началась в России

Цены на «третий» KIA Soul в России стартуют от 1 029 000 рублей за базовую версию Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором и «механикой».
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В «Открытой России» заявили о задержании активистов в Петербурге

Обновлено в 05:17
Наука

Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений

Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт

РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ

РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским

В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Происшествия

В Университете Северной Каролины произошла стрельба

Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
Политика

Лукашенко уволил арестованного ранее заместителя госсекретаря Совбеза

Заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрея Втюрина уволил президент страны Александр Лукашенко, 1 мая сообщается в опубликованном указе на Национальном правовом интернет-портале.
Обновлено в 03:34
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Общество

Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве

Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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