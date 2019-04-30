Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с РоссиейИзвестия вчера в 10:38
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что ее муж готов вести переговоры с Россией. Однако он не хочет делать это в формате один на один.
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Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Авто
Aston Martin представил купе Vantage AMR с механической КП
Aston Martin представил купе Vantage AMR с семискоростной механической КП.
Обновлено в 06:46
Политика
США запретили своим авиакомпаниям низкие полеты над Венесуэлой
Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет для американских авиакомпаний проводить полеты над Венесуэлой на высоте ниже восьми километров.
Обновлено в 00:43
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Во вторник, 30 апреля, в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Аяксом».
Обновлено вчера в 05:27
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Реал» не хочет платить Погба зарплату, которую он получает в «МЮ»
«Реал» сохраняет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, однако при этом клуб не готов платить французскому футболисту ту заработную плату, которую он получает сейчас в английской команде, сообщает ESPN.
Обновлено в 05:06
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Экономика
5 мая вступят в силу правила идентификации пользователей мессенджеров
5 мая 2019 года вступят в силу Правила идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (далее – организатор сервиса) (постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. № 1279).
Обновлено вчера в 07:18
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Политика
Мюллер пожаловался на извращение сути его доклада генпрокурором США
Специальный прокурор США Роберт Мюллер возмущен тем, что генпрокурор Уильям Барр представил неполную версию доклада о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Футбол
«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
Обновлено в 06:49
Авто
Сборка Kia Soul нового поколения началась в России
Цены на «третий» KIA Soul в России стартуют от 1 029 000 рублей за базовую версию Classic с 1,6-литровым атмосферным мотором и «механикой».
Обновлено вчера в 14:42
Наука
Клетки сердца самоорганизовываются для преодоления повреждений
Клетки сердца, которые участвуют в распространении электрических сигналов, могут самоорганизовываться, если часть из них гибнет и заменяется фибробластами.
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ
РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским
В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
Появилось видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
В Минобороны России показали видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельба
Три человека во вторник получили ранения в результате стрельбы в студенческом городке университета штата Северная Каролина.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Лукашенко уволил арестованного ранее заместителя госсекретаря Совбеза
Заместителя государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрея Втюрина уволил президент страны Александр Лукашенко, 1 мая сообщается в опубликованном указе на Национальном правовом интернет-портале.
Обновлено в 03:34
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 29 апреля в 04:46
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Общество
Синоптики спрогнозировали рекордно низкое давление 2 мая в Москве
Резкое падение атмосферного давления произойдет в четверг в столице.
Обновлено в 04:02