Политика
Жена Зеленского рассказала о его планах по переговорам с РоссиейИзвестия вчера в 10:38
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что ее муж готов вести переговоры с Россией. Однако он не хочет делать это в формате один на один.
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Политика
Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавил «Ак Барс»
Обновлено в 03:34
Хоккей
«Салават» объявил об изменениях в тренерском штабе Николая Цулыгина
Два последних сезона Сарвела входил в тренерский штаб «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая.
Обновлено в 03:51
Политика
Назван возможный преемник Бабича на посту посла РФ в Белоруссии
Пост посла РФ в Белоруссии может занять сенатор Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Первомайская демонстрация в Екатеринбурге собрала 25 тысяч человек
Шествие традиционно возглавили губернатор с мэром В Екатеринбурге шествие в честь Дня весны и труда собрало около 25 тысяч человек – такое количество участников насчитали в департаменте информационной политики губернатора.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Что обещают звезды. Гороскоп по знакам зодиака на май
ЛЕВ Для семейных Львов месяц может оказаться весьма напряженным.
Обновлено 28 апреля в 03:36
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено вчера в 14:32
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие
ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР
Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Общество
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира
За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов
В обращении общественного объединения "Опора России" и Ассоциации малоформатной торговли, направленном в адрес министра финансов Антона Силуанова, российский бизнес выразил опасения, что предложенный Минфином запрет на Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты для продавцов маркируемых товаров станет причиной массового закрытия несетевых магазинов, пишет РБК.
Обновлено 29 апреля в 04:38
Футбол
Сын Зидана может перейти в клуб французской Лиги 2
Как сообщает France Football, сын главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана может продолжить карьеру в клубе французской Лиги 2 — «Клермоне».
Обновлено в 02:10
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Как отмечается, Конституционный суд таким образом отменил решение Верховного суда республики, признавшего незаконными действия владельца отеля Brioni в чешской Остраве Томаша Крчмаржа, который в 2014 году отказал в заселении 49 спортсменам из России, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян «в связи с аннексией Крыма».
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Чемпионов
На стадионе «Камп Ноу» пройдет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Ливерпулем».
Обновлено в 00:00
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Кино
Гран-при фестиваля мусульманского кино получила картина из Кыргызстана
Гран-при кинофорума и сертификат на миллион рублей получила картина из Кыргызстана "Песнь дерева".
Обновлено вчера в 15:37
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".
Обновлено в 01:21
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
В Саратове готовятся к первомайскому шествию
В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Диетологи рассказали о предельной дозе шашлыка
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала рекомендации по допустимой норме съеденного шашлыка на майских праздниках.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51