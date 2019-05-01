Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полценыИзвестия 04:52

Супруга избранного президента Украины Владимира Зеленского Елена купила квартиру в пентхаусе в Крыму за половину рыночной стоимости. Как сообщает в среду, 1 мая, Reuters, жилье она приобрела у бизнесмена Александра Буряка.

Супругу Зеленского заподозрили в покупке элитной квартиры в Крыму за полцены

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