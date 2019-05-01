Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесменаГазета.Ru 06:35

Жена нового президента Украины Владимира Зеленского, Елена, приобрела у бизнесмена Александра Буряка квартиру класса люкс менее чем за половину рыночной стоимости, согласно реестру недвижимости и официальным данным о доходах. Об этом сообщило агентство Reuters.

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

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