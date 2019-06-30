Футбол
Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»Матч ТВ 01:55
Вероника Риксен, жена бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, больного боковым амиотрофическим склерозом, заявила, что её муж не падает духом.
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Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
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В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
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Общество
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина", что ополченцы, как и украинская сторона, отвели свои войска от Станицы Луганской.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider
В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
Обновлено в 04:33
Общество
Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ
Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
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Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
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Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
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Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Обновлено в 06:03
Общество
В России утвердили список запрещенных животных
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Происшествия
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Обновлено вчера в 06:29
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
Обновлено вчера в 17:42
Кино
Джереми Реннер возобновил музыкальную карьеру
Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
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Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
Бег, плаванье, гонки с собаками – в горном парке Рускеала прошли необычные соревнования
Как сообщили в правительстве Карелии, более тысячи спортсменов из семи стран мира и 37 регионов России участвовали в необычных соревнованиях фестиваля ЕсоFеsт Ruskeala в Горном парке "Рускеала".
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
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Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Кино
Новый «Человек-паук» ставит рекорды по сборам в Китае
Новый фильм "Человек-паук: вдали от дома" собрал около 71 миллиона долларов в китайском прокате за субботу.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко
Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
В продаже появился поддельный iPhone XI
В продаже появился поддельный смартфон iPhone XI. Аппарат был создан на основе рендерных изображений инсайдера OnLeaks.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
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Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области
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Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
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Спорт
Загитова показала фото в японском платье
В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
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Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Футбол
Стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась на 1,2 млрд евро
Ценник клуба опустился более чем на 1 млрд фунтов (около 1,2 млрд евро).
Обновлено в 04:31
Политика
Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:45