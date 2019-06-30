Футбол

Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»Матч ТВ 01:55

Вероника Риксен, жена бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, больного боковым амиотрофическим склерозом, заявила, что её муж не падает духом.
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Жена тяжелобольного Риксена о состоянии супруга: «Духом он не падает»

Петербургский дневник05:16

Жена Риксена заявила, что экс-зенитовец не падает духом

Мойка7801:34

Жена Риксена: Фернандо не падает духом

Чемпионатвчера в 21:00

Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»

Матч ТВ01:55

Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»

Sportbox.RU01:55

Супруга Риксена: он не падает духом

Газета.Ruвчера в 21:58

Жена Риксена рассказала, что Фернандо не падает духом и продолжает шутить

Спорт день за днем02:47
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Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Партнеры форума «Таврида» извинились за ЛГБТ-сцену

Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Кучма сообщил об отводе войск ополченцев от Станицы Луганской

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина", что ополченцы, как и украинская сторона, отвели свои войска от Станицы Луганской.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

В США показали испытательный полёт скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider

В США показали первые лётные испытания скоростного вертолёта Sikorsky S-97 Raider.
Обновлено в 04:33
Общество

Названы регионы России с самыми низкими тарифами на услуги ЖКХ

Меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году платили жители Дагестана, Республики Тыва и Ингушетии, а больше — жители Магаданской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Обновлено в 06:03
Общество

В России утвердили список запрещенных животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.
Обновлено 28 июня в 03:48
Происшествия

Путин заедет в страдающую от паводка Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области на обратном пути из Осаки с саммита G20.
Обновлено вчера в 06:29
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

Обновлено вчера в 17:42
Кино

Джереми Реннер возобновил музыкальную карьеру

Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
Обновлено в 03:00
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество

Бег, плаванье, гонки с собаками – в горном парке Рускеала прошли необычные соревнования

Как сообщили в правительстве Карелии, более тысячи спортсменов из семи стран мира и 37 регионов России участвовали в необычных соревнованиях фестиваля ЕсоFеsт Ruskeala в Горном парке "Рускеала".
Обновлено в 05:49
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Культура

Умерла советская актриса Елена Дембская

По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Кино

Новый «Человек-паук» ставит рекорды по сборам в Китае

Новый фильм "Человек-паук: вдали от дома" собрал около 71 миллиона долларов в китайском прокате за субботу.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

В Харькове снова напали на приемную оппозиционера Юрия Бойко

Очередное нападение на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко совершено минувшей ночью в Харькове.
Обновлено в 05:33
Гаджеты

В продаже появился поддельный iPhone XI

В продаже появился поддельный смартфон iPhone XI. Аппарат был создан на основе рендерных изображений инсайдера OnLeaks.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов

Обновлено в 06:24
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
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В МЧС назвали причину паводков в Иркутской области

Обновлено в 07:00
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено вчера в 20:05
Спорт

Загитова показала фото в японском платье

В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
Обновлено в 06:21
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
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Стоимость «Манчестер Юнайтед» снизилась на 1,2 млрд евро

Ценник клуба опустился более чем на 1 млрд фунтов (около 1,2 млрд евро).
Обновлено в 04:31
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Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия Европейских игр

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где посетит церемонию закрытия Европейских игр, передает РИА "Новости".
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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