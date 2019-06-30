Футбол

Жена Риксена: Фернандо не падает духомЧемпионат вчера в 21:00

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.
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Жена Риксена заявила, что экс-зенитовец не падает духом

Мойка7801:34

Жена Риксена рассказала, что Фернандо не падает духом и продолжает шутить

Спорт день за днем02:47

Жена Риксена: Фернандо не падает духом

Чемпионатвчера в 21:00

Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»

Sportbox.RU01:55

Супруга Риксена: он не падает духом

Газета.Ruвчера в 21:58

Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»

Матч ТВ01:55

Жена Риксена: «Говорю Фернандо: «Я пойду в душ. А он отвечает: «Знаешь, а я лучше полежу»

Sports.ruвчера в 16:29
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Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Обновлено вчера в 22:41
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Наука

Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые

Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Путин показал Меркель ее место на G20

Занимательный момент произошел во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях G20.
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Песков пояснил, почему Путин пришел на ужин G20 со своим термосом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение, почему Путин был на ужине G20 со своей кружкой.
Обновлено 28 июня в 12:58
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Политика

Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Футбол

Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата» Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».
Обновлено вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Любовь Казарновская показала загородный дом

Обновлено в 00:00
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч Премьер

Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

В Генштабе назвали число уклонистов от военной службы

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что число людей, уклоняющихся от военной службы, существенно сократилось.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

Чем Шойгу удивил зарубежные военные делегации на форуме «Армия-2019»

Более 100 зарубежных военных делегаций прибыло на форум «Армия-2019», чтобы познакомиться с последними достижениями российского ВПК и начать переговоры об их приобретении.
Обновлено вчера в 11:38
Гаджеты

В продаже появился поддельный iPhone XI

В продаже появился поддельный смартфон iPhone XI. Аппарат был создан на основе рендерных изображений инсайдера OnLeaks.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

Паводок в Канске Красноярского края не угрожает военному аэродрому

Паводок в Канске Красноярского края не представляет угрозы для военного аэродрома Центрального военного округа (ЦВО), где базируются истребители-перехватчики МиГ-31.
Обновлено в 02:10
Наука

Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками

Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено вчера в 02:14
Шоу-бизнес

Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе

Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено вчера в 16:27
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев разошлись в оценке слов президента США Дональда Трампа, который в эфире телеканала «Россия 24» назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем».
Обновлено вчера в 17:46
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К строительству завода в Волгограде подключился крупный инвестфонд

Обновлено вчера в 13:12
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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