Футбол

Жена Риксена: Фернандо не падает духомЧемпионат вчера в 21:00

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.
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Жена тяжело больного Риксена о состоянии супруга: «Духом он не падает»

Петербургский дневник05:16

Жена Риксена: Фернандо не падает духом

Чемпионатвчера в 21:00

Жена Риксена рассказала, что Фернандо не падает духом и продолжает шутить

Спорт день за днем02:47

Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»

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Жена Риксена: «Фернандо не падает духом»

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Супруга Риксена: он не падает духом

Газета.Ruвчера в 21:58

Жена Риксена заявила, что экс-зенитовец не падает духом

Мойка7801:34
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В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

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Политика

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Происшествия

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Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
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Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
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Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
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Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
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Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

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Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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