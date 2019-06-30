Жена Риксена: Фернандо не падает духомЧемпионат вчера в 21:00

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.

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Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Гаджеты Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.

Здоровье Более 200 человек умерли от гриппа в Австралии с начала года Количество умерших от гриппа в Австралии за этот год превысило 200 человек, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

Происшествия В США расстреляли рэпера Slim 400 В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».

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