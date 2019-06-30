Футбол
Жена Риксена: Фернандо не падает духомЧемпионат вчера в 21:00
Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, заявила, что её муж не падает духом.
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Происшествия
В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей
Обновлено 27 июня в 11:40
Технологии
Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 03:48
Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Обновлено в 03:00
Политика
Путин показал Меркель ее место на G20
Занимательный момент произошел во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель на полях G20.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Гаджеты
Xiaomi Mi CC9 получит новую версию Mimoji
Разработчики компании Xiaomi заявили, что смартфон Mi CC9 получит новую версию анимированных смайликов Mimoji.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Здоровье
Более 200 человек умерли от гриппа в Австралии с начала года
Количество умерших от гриппа в Австралии за этот год превысило 200 человек, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".
Обновлено в 00:51
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO
Обновлено в 02:12
Происшествия
В США расстреляли рэпера Slim 400
В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Спорт
Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Китая в матче пятого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Космос
SpaceX потеряла три спутника из миссии Starlink
Обновлено в 04:45
Политика
Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января
Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Кино
Королева, Трамп и Бекхэм. В каком кино играют знаменитости?
Знаменитости не отказываются сыграть себя или малозначительного героя в эпизодической роли (это называется камео) в том или ином блокбастере.
Обновлено в 01:00