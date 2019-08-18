Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в ДонбассеРИА Новости 11:59

Украинский культурный фонд, который возглавляет жена бывшего президента Петра Порошенко Марина, выделил 8,9 миллиона гривен (примерно 23 миллиона рублей) на комедию режиссера Владимира Тихого "Котик с горящими глазами" о войне в Донбассе.
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