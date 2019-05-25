Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборнойФАН 19:59
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
Показать детали
Скрыть
Жена участника сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть болельщиков в желании «облить команду грязью» за случающиеся поражения. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ — это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах»,— написала Шубская в своём Instagram.RT на русском16:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Общество
Крокодил Гена весом в тонну и гигантские хищные черепахи: смотрим на новых обитателей океанариума
Обновлено в 20:53
Политика
Международный трибунал постановил освободить украинских моряков
Российская сторона на слушаниях не присутствовала Международный трибунал ООН по морскому праву постановил освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, сообщает "Звезда".
Обновлено в 07:29
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо не удивлен проигрышу России в полуфинале чемпионата мира команде Фанляндии.
Обновлено в 21:04
Общество
Сахалинские поликлиники не будут работать дольше из-за неправильной подписи
Как удалось выяснить, документ был подписан замминистра здравоохранения Ларисой Згурьевой и, вероятно, его финальная стадия была подготовлена в то время, пока новый и. о. главы ведомства Владимир Ющук находился в командировке в Александровске-Сахалинском и Поронайске.
Обновлено в 19:51
Общество
Александр Беглов: Петербург сделал меня тем, кем я сегодня являюсь
Александр Беглов на встрече с общественностью Курортного района рассказал о чувствах, которые он испытывает к Петербургу.
Обновлено в 12:11
Недвижимость
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
Обновлено в 08:49
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Торговый центр загорелся в Иркутске
Обновлено в 20:48
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Обновлено в 20:53
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Общество
Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Политика
Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи
Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено в 19:16
Экономика
NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте
25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.
Обновлено в 11:55
Политика
Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Политика
Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17
Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке
Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.
Обновлено в 10:20
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Экономика
В России подешевела красная икра
Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийскую газету
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийское издание Oesterreich Zeitung за несанкционированное использование ее фотографии для иллюстрации скандальной публикации о бывшем вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе.
Обновлено в 15:45
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Жасмин отреагировала на слухи об общем с Киркоровым сыне
Российская певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 18:13
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34