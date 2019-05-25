Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборнойФАН 19:59

с чего всё началось

Жена участника сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть болельщиков в желании «облить команду грязью» за случающиеся поражения. Мнением она поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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