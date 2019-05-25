Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовРИА Новости вчера в 17:39

с чего всё началось

Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Общество Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.

Авто Chery рассекретила новое поколение кроссовера Tiggo 8 Китайский автомобильный гигант Chery в ближайшее время представит флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Автомобиль получит ряд радикальных изменений по внешнему виду и техническим параметрам.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Общество Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Происшествия В Северной Осетии во время урагана погибла девушка В Северной Осетии во время урагана погибла девушка. Предположительно, на нее упало дерево из-за сильного ветра, сопровождавшегося ливнем.

Происшествия В Якутии ранили ножом директора школы Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.

Армия и оружие Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.

Авто Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Шоу-бизнес Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.

Космос Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.

Транспорт В ЦОДД предупредили об ограничении движения у «ВТБ Арены» 26 мая В Москве 26 мая будет ограничен проезд в районе «ВТБ Арены» из-за футбольного матча между столичным «Динамо» и тульским «Арсеналом», передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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Происшествия Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

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Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

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