Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовРИА Новости вчера в 17:39

с чего всё началось

Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Хоккей Вячеслав Быков прокомментировал поражение от Финляндии Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею.

Авто Renault объявил цены на кроссовер Arkana Объявлены цены на новый кроссовер Renault Arkana для российского рынка. Самая «заряженная» версия обойдется покупателям в 1,5 млн рублей.

Происшествия Сильное землетрясение произошло в Дагестане Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал произошедшее в пятницу на территории Дагестана сейсмомобытие.

Шоу-бизнес Михаил Боярский не гордится ролями своей дочери Шихман спросила у актера, как он относится к ролям своей дочери и какой из них он действительно гордится.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Политика NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Политика Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду нового серийного универсального атомного ледокола «Урал» проекта 2220.

Авто Тутаевский моторный завод начал серийный выпуск новых двигателей Специалисты Тутаевского моторного завода начали производить усовершенствованные двигатели для Петербургского тракторного завода.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Кино Российский режиссер Балагов получил вторую награду в Каннах Стоит отметить, что в 2017 году Балагов, во время дебюта в Каннах, уже получал приз ФИПРЕССИ за фильм «Теснота».

Происшествия В RT France прокомментировали нападение на корреспондента в Тулузе Ранее сообщалось, что сотрудник полиции напал на корреспондента RT France во время протестов «жёлтых жилетов» в Тулузе.

Происшествия В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Киев намерен потребовать от Берлина введения новых "гамбургских" санкций против России в том случае, если Москва не станет выполнять решение Международного суда по морскому праву относительно освобождения украинских моряков.

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Космос Открытие на Плутоне может стать фактом существования внеземной жизни Под поверхностью Плутона находится гигантский океан, состоящий из особой формы воды, сообщается в журнале Nature Geoscience.

Происшествия В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.

Политика Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.