Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовРИА Новости вчера в 17:39

с чего всё началось

Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».

Армия и оружие НАТО изменит военную стратегию из-за России «На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о новой военной стратегии для альянса», — заявил Столтенберг.

Политика На Брянщине началось предварительное голосование Сегодня в 8:00 в Брянской области начался Единый день голосования.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Музыка Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.

Баскетбол «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА «Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.

Происшествия Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.

Общество 26 мая Москву накроют ливни и грозы Желтый уровень погодной опасности связан с сильным ветром - он ускорится до 17 метров в секунду при грозах.

Политика Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.

Общество Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы Савен, которому в январе исполнилось 72 года, отправился в плавание по Атлантическому океану в бочке без двигателя - она управлялась только за счет течения и ветра.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Футбол Кубок Германии достался «Баварии» В Берлине состоялся финальный матч Кубка Германии по футболу. Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 обыграла "РБ Лейпциг" и завоевала трофей.

Футбол Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса» Катарская компания Qatar Sports Investments, являющаяся владельцем футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен», намеревается приобрести долю акций английской команды «Лидс», сообщает 26 мая Financial Times.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Авто Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.