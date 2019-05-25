Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовРИА Новости 17:39

с чего всё началось

Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.

Музыка Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Космос Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Авто С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей Впервые LADA Granta сошла с конвейера 29 ноября 2011 года, за время продаж модель в общей сложности подорожала на 100 тысяч рублей.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийскую газету Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийское издание Oesterreich Zeitung за несанкционированное использование ее фотографии для иллюстрации скандальной публикации о бывшем вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе.

Политика Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Происшествия Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Политика Активисты КПРФ в Новокузнецке провели акцию по противодействию ТОР В Статье 18 очень закамуфлировано, по отношению к первоначальному (правительственному) варианту закона (см. ст.20), написано, что «особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, устанавливаются Трудовым Кодексом РФ».

Происшествия У берегов Японии столкнулись два грузовых судна Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.

Политика Украина объявила «цементную войну» Молдавии и Приднестровью Кишиневское ИА Infotag напоминает, что Молдавия также вводила в 2016 г. пошлины на поставки цемента с Украины для защиты собственного рынка.

Футбол «Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании Футболисты "Валенсии" одержали победу над "Барселоной" в финальном матче Кубка Испании и стали обладателями трофея.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Политика Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку.