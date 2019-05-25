Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовРИА Новости 17:39

Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
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«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всеми) и болельщиками клубов НХЛ — это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда как болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах»,— написала Шубская в своём Instagram
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