Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовРИА Новости 17:39
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
Показать детали
Скрыть
Жена хоккеиста сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская заявила, что часть болельщиков национальной команды всегда обязательно хочет "облить команду грязью", когда случаются поражения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия
Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы
Обновлено в 16:03
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Хоккей
Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Гаджеты
Huawei может запретить выпускать смартфоны с microSD
Организация SD Association, которая устанавливает стандарт карт памяти для бытовой электроники, сообщила об исключении китайской компании Huawei из числа членов ассоциации.
Обновлено в 04:21
Экономика
Эксперты объяснили, почему центробанки начинают скупать золото
Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.
Обновлено в 15:22
Политика
Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Гороскоп на 24 мая: Всех ждет удача
Гороскоп на 24 мая 2019 года уверен: результаты ваших начинаний уже в скором времени порадуют вас.
Обновлено 23 мая в 18:00
Космос
Американские студенты впервые запустили ракету в космос
Студенты Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии запустили в космос ракету.
Обновлено вчера в 11:17
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Политика
В Нидерландах заявили о возможной причастности Украины к крушению МН17
Украина может иметь отношение к организации крушения самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 16:14
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Политика
Правительство и оппозиция Венесуэлы встретятся на следующей неделе
Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей.
Обновлено в 17:07
Спорт
Пятиборка Губайдуллина выиграла серебро на этапе Кубка мира в Праге
Россиянка Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге (Чехия).
Обновлено в 15:37
Экономика
В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ
В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок Испании
Финальный матч Кубка Испании, проходивший на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершился победой «Валенсии» над «Барселоной» со счетом 2:1. У «Валенсии» отличился Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33-я минута), у «Барселоны» мяч на счету Лионеля Месси (74-я минута).
Обновлено в 17:21
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Какие модели бренда будут поставлены на конвейер сейчас неизвестно, но учитывая тот факт, что Ravon получала обновленное ОТСС на хэтчбек Ravon R2, то можно предположить, что он точно будет представлен в России, пишет портал «ТвоёАвто».
Обновлено 23 мая в 11:48
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Здоровье
Школьная «лень». Как помочь ребенку справиться с накопленной усталостью?
Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул.
Обновлено в 17:08
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Транспорт
Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня
Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года.
Обновлено в 09:50