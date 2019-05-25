Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовТелепрограмма 14:08

Анастасия Шубская не смогла сдержать эмоций после поражения сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Кино Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля 21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.

Хоккей Воробьев объяснил поражение сборной России в матче с финнами Главный тренер сборной России о хоккею Илья Воробьев прокомментировал провал команды на чемпионате мира.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.

Общество Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым Украинский МИД выразил протест из-за визита в Крым спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, куда он прибыл для участия в заседании по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

Космос В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.

Происшествия Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Хоккей Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.

Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Корпорация SpaseX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink, которые раздадут глобальный интернет в космосе.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Происшествия Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.

Футбол «Ювентус» согласовал контракт с Сарри Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Здоровье "Зачем себя мучить диетами?" - врачи привели неожиданные доводы против голодания Жесткие диеты чрезвычайно вредны для здоровья, убеждены медики. Многие диеты основаны на том, что человек либо недоедает, либо голодает.

Культура Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично.