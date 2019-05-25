Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистовТелепрограмма 14:08
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
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Анастасия Шубская не смогла сдержать эмоций после поражения сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
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