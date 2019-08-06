Общество
Жена Никиты Белых подала на разводРоссийская газета 12:03
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении. При этом Екатерина Белых отметила, что с мужем они остаются друзьями и сделают все, чтобы сохранить хорошие отношения.
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с чего всё началось
"Это сложное решение было принято мною и Никитой Юрьевичем в свете многочисленных угроз, поступающих в мой адрес, а также в адрес моих коллег", - указала она в видеообращении, опубликованном в Instagram.Инфорос08:51
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Общество
57% россиян работают по профессии или смежной специальности
Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.
Обновлено в 04:47
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Футбол
Александр Егоров: В ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу Владислава Безбородова в матче «Спартак» – «Динамо» (0:0) в 4-м туре РПЛ.
Обновлено в 09:07
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
Обновлено в 08:32
Происшествия
У пришедших с ребенком на акцию 27 июля прошел обыск
Супружеская пара, пришедшая на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму c годовалым ребенком, сообщила об обыске у них дома.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:18
Футбол
Дуглас Сантос рассказал, что его поразило в Петербурге
Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, чем его удивил Санкт-Петербург.
Обновлено в 11:06
Политика
Пушков оценил слова генсека НАТО о Крыме
Ранее Столтенберг заявил, что возвращение Крыма в состав России стало возможным из-за усиленной конкуренции между "великими державами".
Обновлено в 07:43
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Германии мигрант покусал служебную собаку и полицейского
Для усмирения иностранца приехала полиция. После задержания на выручку к мигранту подоспел его друг, который накинулся на правоохранителей.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Минобороны назвало причину взрывов под Ачинском
Обновлено в 08:01
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Политика
Посол США в России подал в отставку
Американский посол в России Джон Хантсман во вторник, 6 августа, подал заявление об отставке.
Обновлено в 11:39
Общество
Роспотребнадзор закрыл восемь крымских пляжей
Восемь крымских пляжей закрыты из-за несоответствия нормативам проб морской воды.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Украина надеется на белорусское топливо
Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Общество
СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке
Тюменские следователи начали проверку информации о том, что ветерана Великой Отечественной войны похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обработать тело умершей, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Космос
«Тепловые прожекторы» охладят города без затрат энергии
Революционная система охлаждения зданий создана специалистами из Университета штата Нью-Йорк в Баффало.
Обновлено в 06:10
Политика
МИД вручил послу Японии ноту протеста из-за нарушений на Южных Курилах
Министерство иностранных дел России вручило послу Японии Тоёхисе Кодзуки ноту с выражением решительного протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика
Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Косьельни в «Бордо»
Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе защитника Лорана Косьельни в «Бордо».
Обновлено в 10:50
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин
Обновлено вчера в 14:09
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03